Clínica Municipal Sur de Morelia podría construirse en 2026 o 2027: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todavía no se tiene una fecha definida para iniciar el proyecto de construcción de la Clínica Municipal Sur de Morelia, pero podría concretarse en 2026 o 2027, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista colectiva, el edil señaló que actualmente se realizan labores de rehabilitación en 27 clínicas municipales, las cuales también se están abasteciendo con medicamentos e insumos, además de contar con la contratación de médicos para brindar servicios primarios en condiciones dignas.

“Estamos haciendo un esfuerzo a nuestro alcance para poder brindar atención médica primaria, que es lo que puede hacer el municipio”, subrayó.

Añadió que no hay planes para construir más clínicas en otras zonas de Morelia; sin embargo, recordó que el municipio donó un terreno importante para concretar las hectáreas requeridas en la construcción del nuevo proyecto del hospital del IMSS Bienestar que se ubicará al poniente de la ciudad.

No obstante, precisó lo siguiente: “Estamos en la valoración de poder hacer la Clínica Sur de Morelia, que es una de las zonas también más desprotegidas. El proyecto está y estamos encontrando la suficiencia presupuestal, estamos viendo si podemos hacerlo en el 2026 o 2027”, puntualizó.

Indicó que este proyecto tendría un costo aproximado de 40 millones de pesos y que aún se revisan los procesos de permisos, los cuales esperan concretar próximamente.

Para finalizar, el alcalde recalcó que si bien atender los servicios médicos y el abasto de medicamentos no es una atribución del Ayuntamiento, se hacen las gestiones para rehabilitar y equipar las clínicas municipales.

Pues recalcó que desde su perspectiva “una de las grandes deudas del gobierno federal con los mexicanos es la salud y las medicinas”. Para finalizar, Martínez Alcázar advirtió que esta crisis en materia de salud podría agudizarse en 2026 debido a los recortes presupuestales federales.

RYE