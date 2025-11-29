Clínica Municipal Poniente de Morelia mantiene servicio gratuito de detección de VIH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Clínica Municipal Poniente, uno de los servicios gratuitos disponibles durante los 365 días del año son las pruebas de detección rápida de VIH, destacó el director José Murguía Magaña.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el director señaló la importancia de que las personas sexualmente activas se realicen esta prueba de manera anual.

Sin embargo, en caso de haber tenido una situación de riesgo, detalló que es fundamental acudir cuanto antes a realizarse la prueba.

“Esta enfermedad no se transmite ni por un abrazo, ni por un beso o simplemente con tocar a la persona. Es necesario recalcar que las vías de transmisión son por la vía sexual o por la vía sanguínea (…)”, recalcó el director, al indicar que la principal forma de prevenir contagios es el uso adecuado de los preservativos.