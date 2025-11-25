Clínica del ISSSTE en Morelia se convertirá en hospital; prevén más unidades médicas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, visitó la ciudad de Morelia para anunciar una serie de obras enfocadas en fortalecer la infraestructura de salud en el estado.
Durante un recorrido por la Clínica de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga”, ubicada en la capital michoacana, Batres informó que esta unidad será rehabilitada y transformada en una Clínica Hospital (CH). Para ello, se aprovecharán sus cinco quirófanos y se habilitarán dos pisos para hospitalización, con lo cual volverá a ofrecer servicios de atención especializada.
“Vamos a hacer una remodelación para convertir esta clínica en un hospital, echando a andar nuevamente los quirófanos y los pisos para hospitalización”, señaló.
El titular del ISSSTE indicó que también se construirán 33 nuevos consultorios en igual número de municipios michoacanos. Además, se edificará una nueva Clínica Hospital en Cherán y se remodelarán otras unidades médicas, como la ubicada en Uruapan.
En paralelo, se edificarán dos centros de salud con servicios ampliados, que combinarán atención de primer nivel con especialidades y quirófano de segundo nivel en distintos puntos del estado.
Además de la infraestructura, Martí Batres destacó que el instituto mantiene campañas de vacunación contra Influenza, Tétanos, Covid-19 y Hepatitis B en sus unidades, y entrega credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas.
También se instalan módulos de atención del ISSSTE en las Ferias del Bienestar, donde la población puede acceder a servicios médicos básicos, pruebas de detección, orientación sobre créditos FOVISSSTE y pensiones.
