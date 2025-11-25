Clínica del ISSSTE en Morelia se convertirá en hospital; prevén más unidades médicas en Michoacán

“Vamos a hacer una remodelación para convertir esta clínica en un hospital, echando a andar nuevamente los quirófanos y los pisos para hospitalización”, señaló.

33 consultorios nuevos y ampliación en todo el estado

El titular del ISSSTE indicó que también se construirán 33 nuevos consultorios en igual número de municipios michoacanos. Además, se edificará una nueva Clínica Hospital en Cherán y se remodelarán otras unidades médicas, como la ubicada en Uruapan.

En paralelo, se edificarán dos centros de salud con servicios ampliados, que combinarán atención de primer nivel con especialidades y quirófano de segundo nivel en distintos puntos del estado.