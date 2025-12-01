CJIM logra vinculación a proceso contra Roberto “N”, presunto responsable de tentativa de feminicidio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), obtuvo vinculación a proceso contra Roberto “N”, presunto responsable de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, en hechos ocurridos en esta ciudad.

Las investigaciones establecen que el pasado 20 de noviembre, Roberto “N” agredió de manera violenta y reiterada a la víctima, al tiempo que la amenazaba con quitarle la vida. La mujer logró pedir auxilio y fue trasladada de emergencia a un hospital, mientras que elementos policiales aseguraron al agresor en el lugar.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público del CJIM, que formuló imputación por tentativa de feminicidio y lo presentó ante el Juez de Control.

Tras valorar los datos de prueba, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a Roberto “N” y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así mismo, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

