Ciudadanos muestran apoyo a Alfonso Martínez durante evento AMA Michoacán

Por Daire Zúñiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Venimos a apoyar al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, porque ha hecho bien las cosas en Morelia", fue la coincidencia de asistentes del evento AMA Michoacán que se llevó a cabo la mañana de este domingo.

Durante el encuentro realizado en el Pabellón Don Vasco, algunos de los presentes expresaron para MIMORELIA.COM su respaldo al alcalde y a su administración, por lo que aseguraron asistir a este acto en el que se presentó el proyecto AMA Michoacán.