Ciudadanos muestran apoyo a Alfonso Martínez durante evento AMA Michoacán

Por Daire Zúñiga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Venimos a apoyar al presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, porque ha hecho bien las cosas en Morelia", fue la coincidencia de asistentes del evento AMA Michoacán que se llevó a cabo la mañana de este domingo.
Durante el encuentro realizado en el Pabellón Don Vasco, algunos de los presentes expresaron para MIMORELIA.COM su respaldo al alcalde y a su administración, por lo que aseguraron asistir a este acto en el que se presentó el proyecto AMA Michoacán.
“Es un evento muy nutrido, estamos viendo que hay mucha gente que estamos en la misma sintonía, apoyando al presidente Alfonso Martínez por el trabajo que ha llegado a hacer en diferentes colonias”, compartió Rosa María Hernández, quien acudió con vecinos de la colonia 10 de Junio.
Por su parte, la ciudadana Minerva, habitante de la colonia Metrópolis, consideró que este movimiento podría brindar óptimos resultados para las distintas colonias de Morelia.
Además, asistentes compartieron que se organizaron con vecinos de la zona para llegar con anticipación al evento, pues sabían que estarían presentes distintos actores políticos, entre ellos, el edil moreliano.
Cabe mencionar que el evento contó con un gran aforo y un ambiente festivo, en el que se resaltaron distintos discursos, entre ellos el de la señora Verónica Villaseñor, madre de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio en 2020.
rmr