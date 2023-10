Ciudadanos denuncian falta de interés de autoridades ambientales por conservar el arroyo La Joya

Agregó que en septiembre se interpuso una segunda denuncia a la Profepa y a la Proam toda vez que en el cuerpo de agua se está descargando material de cascajo, de la cual aún no han obtenido respuesta alguna y, caso contrario, algunos vecinos ya han sido amenazados por oponerse a la obra.

Rocío Ballesteros, aseguró que la petición es que la obra se revise para que esté dentro de lo que marca las leyes, en caso contrario, que se sancione, además de se conserve el río y se respete la zona federal, toda vez que se les ha dicho que se construirá un fraccionamiento en una zona que es de donación.

“Está bien que si ya hay una parte que es propiedad privada, se respeta, pero eso no quiere decir que se vaya a hacer destrucción de toda esta zona de vegetación y que además tiene una función ecológica muy importante, porque este afluente forma parte de los afluentes que desembocan en el lago de Cuitzeo”, añadió la especialista, quien dio a conocer que, incluso, la Conagua asegura que no puede delimitar la zona federal alrededor del arroyo de debido a que no cuenta con la capacidad suficiente.