Ciudadanía y Policía Morelia, de la mano en la construcción de la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la visión del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer la construcción de la paz y la cercanía con la ciudadanía, Policía Morelia instaló el primer Comité: “Redes de Paz y Prevención del Delito”, como un ejercicio de corresponsabilidad social para fortalecer la seguridad y el orden público en la capital michoacana.

Durante el encuentro se contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, así como del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, quienes refrendaron el compromiso del Gobierno de Morelia de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía para atender de forma directa las necesidades de la población.