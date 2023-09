Ciudad Administrativa iniciaría labores a inicios de 2024: alcalde de Morelia

Añadió que les ha pedido que las cosas se hagan en paralelo, que se avance con las divisiones internas y con todo el mobiliario que se pondrá adentro.

Cabe recordar que en este sitio se concentrará la mayoría de los trámites y servicios municipales lo que generará grandes ahorros tanto en tiempo y dinero para los usuarios como en el pago de arrendamiento de oficinas, tal como se comentó en el segundo Informe de Gobierno del alcalde de Morelia.

La seguridad debe ser velar por los ciudadanos, no sólo por los alcaldes

Sobre el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, Alfonso Martínez dijo: “es un tema preocupante (…) se tiene que poner mucha atención en cómo se cambia la estrategia que a todas luces no está funcionando”.

Dijo que considera que en estos momentos no es necesario incrementar su seguridad personal pero “me preocupan no sólo los alcaldes, me preocupan los ciudadanos que todos los días corren peligro por la inseguridad que está generalizada en México y en Michoacán está muy acentuada".

Asimismo, lamentó el desfile de un presunto comando armado en Chiapas.

Añadió que las estadísticas indican un incremento en la inseguridad y la violencia en nuestro país, por lo que, “no se puede ser necio en un tema que no funciona”.

AC