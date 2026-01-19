Morelia

¿Circulas por el Periférico de Morelia? Atento a estos cierres viales

Por obras del Distribuidor Vial y el Paso Independencia, habrá cierres nocturnos en zonas clave del Periférico
Silvia Hernández
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivo de obras en el Paso Superior Independencia y el Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció cierres viales nocturnos en distintos tramos del Periférico de Morelia.

Del 19 al 20 de enero, se realizarán cierres de carriles y accesos clave entre las 21:00 y las 07:00 horas, según el tramo intervenido.

🔶 Paso Superior Ferrocarril Independencia:

  • Cierre nocturno del carril en sentido Fiscalía–salida a Pátzcuaro.

  • Horario: De 22:00 a 05:00 horas.

  • Se implementará paso alterno sobre el otro cuerpo.

🔶 Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro:

  • Cierre total de las gasas de incorporación entre Pátzcuaro y Periférico (rumbo a Policía y Tránsito), así como de Calzada La Huerta (rumbo a Costco).

  • También habrá cierre de carriles sobre Periférico en sentido Costco–Policía y Tránsito, y de Calzada La Huerta dirección Pátzcuaro.

  • Horario: De 21:00 a 07:00 horas.

La SCOP recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como calle Encuentro de Maravatío, retorno en semáforos de centros comerciales y uso de ramales alternativos.

Estos trabajos forman parte del proyecto de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad en zonas de alta afluencia vehicular de la capital michoacana.

