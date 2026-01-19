¿Circulas por el Periférico de Morelia? Atento a estos cierres viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivo de obras en el Paso Superior Independencia y el Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció cierres viales nocturnos en distintos tramos del Periférico de Morelia.

Del 19 al 20 de enero, se realizarán cierres de carriles y accesos clave entre las 21:00 y las 07:00 horas, según el tramo intervenido.