¿Circulas por el Periférico de Morelia? Atento a estos cierres viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivo de obras en el Paso Superior Independencia y el Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció cierres viales nocturnos en distintos tramos del Periférico de Morelia.
Del 19 al 20 de enero, se realizarán cierres de carriles y accesos clave entre las 21:00 y las 07:00 horas, según el tramo intervenido.
Cierre nocturno del carril en sentido Fiscalía–salida a Pátzcuaro.
Horario: De 22:00 a 05:00 horas.
Se implementará paso alterno sobre el otro cuerpo.
Cierre total de las gasas de incorporación entre Pátzcuaro y Periférico (rumbo a Policía y Tránsito), así como de Calzada La Huerta (rumbo a Costco).
También habrá cierre de carriles sobre Periférico en sentido Costco–Policía y Tránsito, y de Calzada La Huerta dirección Pátzcuaro.
Horario: De 21:00 a 07:00 horas.
La SCOP recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas como calle Encuentro de Maravatío, retorno en semáforos de centros comerciales y uso de ramales alternativos.
Estos trabajos forman parte del proyecto de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad en zonas de alta afluencia vehicular de la capital michoacana.
SHA