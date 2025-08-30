Circulación normalizada, en la avenida Madero de Morelia tras el cierre de esta mañana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La circulación sobre la Avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la Catedral de Morelia, ya ha sido restablecida tras las afectaciones provocadas por una concentración de personas en la zona y la colocación de adornos con motivo del mes patrio.

Debido a estos eventos se registró un cierre de circulación en ambos sentidos de la avenida, lo que causó algunas complicaciones para los conductores. Sin embargo, la vialidad se encuentra libre y la circulación se ha normalizado.

C5 Michoacán recomienda a los conductores transitar con precaución, ya que podrían seguir presentándose ligeras congestiones debido a la afluencia de personas en la zona.