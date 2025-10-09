Cinemex Morelia celebra a los Potterheads con boleto conmemorativo por el Cáliz de Fuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del mundo mágico están de suerte. Cinemex anunció una promoción especial para quienes compren boletos a partir del 9 de octubre para ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cuarta entrega de la exitosa saga, que regresa a la pantalla grande en funciones limitadas.

En Morelia, los complejos Cinemex Andador y Cinemex Macro Plaza Estadio se suman a esta iniciativa, ofreciendo a los asistentes un boleto conmemorativo exclusivo como recuerdo de esta experiencia mágica.

Al presentar tu boleto en el acceso a la función de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, recibirás una réplica de boleto coleccionable alusivo a la cinta. Esta dinámica es válida hasta agotar existencias y también aplica para boletos comprados en línea.