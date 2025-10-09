Cinemex Morelia celebra a los Potterheads con boleto conmemorativo por el Cáliz de Fuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del mundo mágico están de suerte. Cinemex anunció una promoción especial para quienes compren boletos a partir del 9 de octubre para ver Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cuarta entrega de la exitosa saga, que regresa a la pantalla grande en funciones limitadas.
En Morelia, los complejos Cinemex Andador y Cinemex Macro Plaza Estadio se suman a esta iniciativa, ofreciendo a los asistentes un boleto conmemorativo exclusivo como recuerdo de esta experiencia mágica.
Al presentar tu boleto en el acceso a la función de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, recibirás una réplica de boleto coleccionable alusivo a la cinta. Esta dinámica es válida hasta agotar existencias y también aplica para boletos comprados en línea.
“Potterheads, prepárense para revivir esta aventura épica... como se debe: en pantalla grande”, publicó Cinemex en su página oficial.
El Cáliz de Fuego, estrenada originalmente en 2005, marcó un punto clave en la saga de Harry Potter, al introducir el Torneo de los Tres Magos y profundizar en el regreso de Lord Voldemort. Esta proyección especial brinda a nuevas generaciones la posibilidad de ver el filme por primera vez en cines y a los fans de siempre, revivir la emoción en pantalla grande.
La promoción aplica únicamente para funciones de esta película a partir del 9 de octubre. Se entregará un boleto por persona y es recomendable llegar con anticipación.
mrh