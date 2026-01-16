Cinemex Manía llega a Morelia: disfruta películas por $29 y promociones en combos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para alegría de los cinéfilos, Cinemex ha lanzado una nueva edición de su popular promoción Cinemex Manía, que ofrecerá boletos a solo 29 pesos y combos especiales en complejos participantes de todo el país. La campaña estará vigente del 22 de enero al 11 de febrero de 2026.

La promoción busca atraer al público durante la llamada "cuesta de enero", con precios accesibles tanto en entradas como en alimentos y bebidas, ideal para disfrutar de los estrenos del inicio de año sin afectar el bolsillo.

Durante las tres semanas que dura Cinemex Manía, los boletos costarán 29 pesos en funciones seleccionadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: