Cinemex Manía llega a Morelia: disfruta películas por $29 y promociones en combos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para alegría de los cinéfilos, Cinemex ha lanzado una nueva edición de su popular promoción Cinemex Manía, que ofrecerá boletos a solo 29 pesos y combos especiales en complejos participantes de todo el país. La campaña estará vigente del 22 de enero al 11 de febrero de 2026.
La promoción busca atraer al público durante la llamada "cuesta de enero", con precios accesibles tanto en entradas como en alimentos y bebidas, ideal para disfrutar de los estrenos del inicio de año sin afectar el bolsillo.
Durante las tres semanas que dura Cinemex Manía, los boletos costarán 29 pesos en funciones seleccionadas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Aplica solo en salas tradicionales y premium.
Válido para funciones en formatos 2D y 3D.
Excluye salas Platino, Market, 4DX e IMAX.
Horarios válidos:
Lunes a jueves: funciones antes de las 4:00 p.m.
Viernes a domingo: funciones antes de las 2:00 p.m.
Los boletos con descuento estarán disponibles en taquilla, app y sitio web oficial de Cinemex, sujetos a disponibilidad de asientos por función.
Lo mejor: la promoción aplica a todas las películas en cartelera, incluidos estrenos, siempre que se respeten los horarios y formatos antes mencionados.
Además de los precios bajos en boletos, Cinemex también ofrecerá dos combos de alimentos a precio especial:
Palomitas medianas
Refresco mediano
Conejito Turín
Palomitas medianas
Dos refrescos medianos
Snickers 2 pack
Ambos combos estarán disponibles en los mismos complejos y fechas que la promoción de boletos, del 22 de enero al 11 de febrero.
Con esta campaña, Cinemex busca incentivar la asistencia a las salas en una época del año tradicionalmente complicada para la economía familiar. Estrenos esperados, funciones matutinas y precios bajos forman parte de la fórmula para recuperar el entusiasmo por la experiencia cinematográfica en sala.
