Cine oscuro y perturbador: ANIMAL Film Fest anuncia su Selección Oficial 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ANIMAL Film Fest dio a conocer su Selección Oficial 2025, integrada por 46 cortometrajes de horror, suspenso y thriller que competirán del 2 al 4 de octubre en Morelia.
En su sexta edición, el festival reunirá tanto a talentos emergentes como a realizadores consolidados, con 16 producciones internacionales y 30 mexicanas. La identidad local también tendrá un papel protagónico, ya que 15 cortometrajes son de origen michoacano, lo que reafirma al evento como un escaparate para el cine de género hecho en la región.
🎬 Cortometrajes michoacanos seleccionados:
Nadie sabrá lo que pasará después de este día | Alejandro Rivera Hurtado | Morelia | 2024
Cuando la guitarra calla (When the guitar falls silent) | Roberto Janacua B. | Paracho | 2025
Te encontré (I found you) | Jacquelin Ibeth Hinojosa | Pátzcuaro | 2024
Silenciados (Silenced) | Daniel Malvido | Morelia | 2025
Las aves de Prometeo (The birds of Prometheus) | Omar Martínez Adame | Morelia | 2025
La mujer del río (The woman of the river) | Dario Equihua | Uruapan | 2025
El visitante (The visitor) | Leonardo Ginori | Morelia | 2025
Testamento 1978 | Carlos Contreras Meza | Jéruco, Cuitzeo | 2025
The pink mist | Rafael González León | Morelia - Vancouver, Canadá | 2024
Voyerista (Voyeur) | Damián Luviano | Morelia | 2025
Parallel | Nicole Viggiano | Morelia | 2024
Insania | Nicole Viggiano | Morelia | 2024
La caja (The box) | Dario Equihua | Uruapan | 2021
Gula | Julio Galeote, Oscar Galeote | Morelia | 2025
Ausencias (Absences) | Carlos Serrano | Morelia | 2024
La programación también incluye propuestas nacionales como “El vocho del averno” de Gerardo Oñate (CDMX) y “WICCA: Jezabel” de Alan Godina (Guadalajara), así como internacionales como “Tulpa” de Pablo Pastor (España) y “Cordão de prata” de Getulio Ribeiro (Brasil).
🏆 Premios:
Todos los seleccionados recibirán laureles oficiales, mientras que los ganadores obtendrán la estatuilla del AFF y certificados en 12 categorías, entre ellas:
Mejor cortometraje michoacano
Mejor cortometraje mexicano
Mejor cortometraje internacional
Mejor actor y actriz
Mejor fotografía, maquillaje, montaje y efectos visuales
Como cada año, el festival será gratuito y abierto al público, manteniendo su espíritu de acercar al público al cine más oscuro y perturbador que se produce en México y el mundo.
SHA