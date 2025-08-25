Morelia

Cine oscuro y perturbador: ANIMAL Film Fest anuncia su Selección Oficial 2025

Del 2 al 4 de octubre, Morelia vivirá la sexta edición del ANIMAL Film Fest con 46 cortometrajes en competencia, 15 de ellos producidos en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ANIMAL Film Fest dio a conocer su Selección Oficial 2025, integrada por 46 cortometrajes de horror, suspenso y thriller que competirán del 2 al 4 de octubre en Morelia.

En su sexta edición, el festival reunirá tanto a talentos emergentes como a realizadores consolidados, con 16 producciones internacionales y 30 mexicanas. La identidad local también tendrá un papel protagónico, ya que 15 cortometrajes son de origen michoacano, lo que reafirma al evento como un escaparate para el cine de género hecho en la región.

🎬 Cortometrajes michoacanos seleccionados:

  • Nadie sabrá lo que pasará después de este día | Alejandro Rivera Hurtado | Morelia | 2024

  • Cuando la guitarra calla (When the guitar falls silent) | Roberto Janacua B. | Paracho | 2025

  • Te encontré (I found you) | Jacquelin Ibeth Hinojosa | Pátzcuaro | 2024

  • Silenciados (Silenced) | Daniel Malvido | Morelia | 2025

  • Las aves de Prometeo (The birds of Prometheus) | Omar Martínez Adame | Morelia | 2025

  • La mujer del río (The woman of the river) | Dario Equihua | Uruapan | 2025

  • El visitante (The visitor) | Leonardo Ginori | Morelia | 2025

  • Testamento 1978 | Carlos Contreras Meza | Jéruco, Cuitzeo | 2025

  • The pink mist | Rafael González León | Morelia - Vancouver, Canadá | 2024

  • Voyerista (Voyeur) | Damián Luviano | Morelia | 2025

  • Parallel | Nicole Viggiano | Morelia | 2024

  • Insania | Nicole Viggiano | Morelia | 2024

  • La caja (The box) | Dario Equihua | Uruapan | 2021

  • Gula | Julio Galeote, Oscar Galeote | Morelia | 2025

  • Ausencias (Absences) | Carlos Serrano | Morelia | 2024

La programación también incluye propuestas nacionales como “El vocho del averno” de Gerardo Oñate (CDMX) y “WICCA: Jezabel” de Alan Godina (Guadalajara), así como internacionales como “Tulpa” de Pablo Pastor (España) y “Cordão de prata” de Getulio Ribeiro (Brasil).

🏆 Premios:
Todos los seleccionados recibirán laureles oficiales, mientras que los ganadores obtendrán la estatuilla del AFF y certificados en 12 categorías, entre ellas:

  • Mejor cortometraje michoacano

  • Mejor cortometraje mexicano

  • Mejor cortometraje internacional

  • Mejor actor y actriz

  • Mejor fotografía, maquillaje, montaje y efectos visuales

Como cada año, el festival será gratuito y abierto al público, manteniendo su espíritu de acercar al público al cine más oscuro y perturbador que se produce en México y el mundo.

