Cine gratuito en el Clavijero: clásicos todos los martes de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos los martes de noviembre, el Centro Cultural Clavijero será sede de la Videoteca María Rojo, que en su 34 aniversario proyectará obras del cine clásico como parte de un homenaje al actor británico Peter Sellers.

La cartelera incluye cuatro filmes icónicos que marcaron la historia del cine:

  • El Quinteto de la Muerte (nov. 4)

  • Doctor Insólito (nov. 11)

  • La Fiesta Inolvidable (nov. 18)

  • Desde el Jardín (nov. 25)

Las funciones son totalmente gratuitas y se realizarán a las 17:00 horas en el auditorio del Clavijero, en el Centro Histórico de Morelia.

El ciclo destaca por su calidad cinematográfica y por ser una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan el talento de Peter Sellers, recordado por su versatilidad y humor irreverente.

