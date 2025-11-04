Cine gratuito en el Clavijero: clásicos todos los martes de noviembre

La cartelera incluye cuatro filmes icónicos que marcaron la historia del cine:

El Quinteto de la Muerte (nov. 4)

Doctor Insólito (nov. 11)

La Fiesta Inolvidable (nov. 18)

Desde el Jardín (nov. 25)

Las funciones son totalmente gratuitas y se realizarán a las 17:00 horas en el auditorio del Clavijero, en el Centro Histórico de Morelia.

El ciclo destaca por su calidad cinematográfica y por ser una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan el talento de Peter Sellers, recordado por su versatilidad y humor irreverente.

BCT