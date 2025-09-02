¡Cine gratis en Morelia! Intensamente 2, Guardianes de la Galaxia y más en Cinépolis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciencia y el cine se unen en el ciclo “La Ciencia en el Séptimo Arte 2025: Mentes al límite”, que se proyectará de forma gratuita en Cinépolis La Huerta todos los sábados de septiembre y el primer sábado de octubre, a las 10:00 de la mañana.
Este programa, organizado por la UNAM Campus Morelia, busca acercar temas científicos al público a través de películas populares comentadas por especialistas de diversas áreas del conocimiento.
🗓️ Fechas y películas del ciclo:
6 de septiembre: Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023)
Comentan: Dr. James Giménez, Juan J. Peña, Xavier Madrigal (UNAM)
13 de septiembre: Intensamente 2 (2024)
Comentan: Kelsey Marín, Nallely Torres, Guadalupe Matos (ENES Morelia, UNAM)
20 de septiembre: Un don excepcional (2017)
Comentan: Naila I., Angelica C., Ulises S. (ENES Morelia y CCM, UNAM)
27 de septiembre: Sector 9 (2009)
Comentan: Dr. Neil Blomkamp, Orlando Aragón, Gabriela I. (ENES y CIJGA, UNAM)
4 de octubre: Gravedad (2013)
Comentan: Raúl Gutiérrez, René Ortega (CIIGA, UNAM)
🎟️ ¿Cómo obtener boletos?
Los boletos de cortesía estarán disponibles el miércoles previo a cada función a partir de las 12:00 horas, en:
Unidad de Vinculación UNAM Campus Morelia
Tel. (443) 322 3862
UNAM Centro Cultural Morelia
Tel. (443) 410 0517
🔔 La apertura de puertas será a las 9:30 am y la función comienza a las 10:00 am.
Este ciclo combina entretenimiento y divulgación científica, con moderadores que contextualizan cada película, generando espacios de diálogo y aprendizaje accesibles para toda la familia.
SHA