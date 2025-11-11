Festival Umbra: Cine en vivo regresa a Morelia con arte audiovisual en tiempo real

Cine vivo: cuando el arte se genera frente al público

A diferencia del cine tradicional, Umbra propone un modelo escénico de creación audiovisual donde cada función es única e irrepetible. Las obras se desarrollan en tiempo real, utilizando herramientas como proyección análoga y digital, código vivo, performance interactiva, inteligencia artificial y creación sonora experimental.

Este enfoque convierte a cada presentación en un espectáculo sinestésico que trasciende la pantalla para convertirse en un evento sensorial y conceptual.

Nigredo³: un proceso formativo para una nueva generación

El núcleo de esta edición es Nigredo³, un programa de formación intensiva que reunió durante meses a artistas emergentes y consolidados en un laboratorio creativo. A través de cuatro talleres especializados, los participantes exploraron los fundamentos y alcances del cine vivo:

Código Vivo

Potencia Sonora

Trans_Medios Interactivos y Performance

Curaduría y Exhibición Cinematográfica

Nigredo³ se presenta como una metáfora alquímica: la descomposición necesaria para generar algo nuevo. Bajo esta lógica, las obras nacidas de este proceso no solo emplean tecnología, sino que la cuestionan, resignifican y adaptan desde una mirada crítica y latinoamericana.