¡Cine al aire libre! Proyectarán "Robot salvaje" en Plaza Benito Juárez de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades por el 15 aniversario de la Carrera Fundación Cinépolis, la organización realizará una función gratuita al aire libre con la película "Robot salvaje", este sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas en la Plaza Benito Juárez, ubicada junto a la Catedral de Morelia.

La proyección forma parte de la iniciativa Ruta Cinépolis, que busca acercar el séptimo arte a todas las comunidades, llevando funciones fuera de las salas de cine tradicionales y fomentando espacios de convivencia familiar y acceso a la cultura.