Cinco víctimas y una orden de aprehensión; cae presunto multihomicida en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, obtuvo vinculación a proceso en contra de Yhonatan “N”, por su presunta participación en el multihomicidio de cinco personas —cuatro hombres y una mujer— cometido en la colonia Ampliación Leandro Valle de esta capital.

Las investigaciones establecen que el pasado 10 de octubre, en un domicilio ubicado en la calle Cataleya, las víctimas —Julio D., Marlene Monserrat C., José Eduardo M., Ángel Trinidad G. y Julio César F.— se encontraban reunidas cuando ingresaron dos hombres que comenzaron a agredirlos para posteriormente dispararles en repetidas ocasiones. En el sitio fallecieron tres personas.

Tras el ataque, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, dejando gravemente heridas a dos de las víctimas, quienes perdieron la vida días después, mientras recibían atención médica.

Con base en actos de investigación, la Fiscalía Especializada en Feminicidio reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible responsabilidad de Yhonatan “N”, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso al investigado, imponiéndole la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.