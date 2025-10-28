Cinco personas resultan heridas tras altercado en fiesta en honor a San Judas Tadeo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró en la zona del Auditorio de Morelia, ubicado en la calle Lago de Paz, cerca de la colonia García Obeso, cuando un grupo de personas cerró la vialidad para realizar una fiesta en honor a San Judas Tadeo. El evento, que incluía música, bebidas alcohólicas y un ambiente festivo, provocó una alteración en el tráfico.

De acuerdo con RED113, los primeros informes, un vehículo que intentaba atravesar la zona no pudo avanzar debido a la multitud reunida, lo que llevó al conductor a intentar continuar su camino, golpeando a al menos cinco personas que se encontraban en el lugar. Afortunadamente, las lesiones fueron leves, con golpes y raspones, sin reportes de heridos graves.

La policía, en coordinación con la Guardia Nacional, llegó al lugar para controlar la situación. Tras algunas disculpas entre los involucrados, el evento fue dispersado, se apagó la música y se restableció el orden en la zona.

Este incidente tuvo lugar en la colonia Ventura Puente y, a pesar de las lesiones leves, se logró controlar la situación sin mayores complicaciones. La policía se encuentra en el lugar para garantizar la seguridad y restablecer la calma en la comunidad.

