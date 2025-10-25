Cinco brigadas atendieron limpieza durante marchas en Morelia: Servicios Públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención al ordenamiento y limpieza de la ciudad, durante las manifestaciones que se suscitaron la semana pasada en Morelia se desplegaron cinco brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos para limpiar los residuos que se generaron durante el paso de los manifestantes, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, el secretario recalcó que la limpieza en la ciudad es permanente, ya que, independientemente de las manifestaciones que se registran, no se puede dejar de lado este rubro.

Por consiguiente, reiteró que la indicación por parte de la administración actual es mantener la ciudad limpia y en orden para toda la ciudadanía.

“Ya se hace un despliegue de un operativo importante, prácticamente de cinco brigadas, que son alrededor de 35 personas que empiezan a limpiar desde donde inicia la ruta de la marcha hasta donde termina, y no solo eso, también hasta que se retiran los manifestantes”, recalcó.

Vázquez Vargas señaló que, en algunas de las marchas, hubo ocasiones en que los manifestantes se retiraron horas después de arribar al Centro Histórico, por lo que las brigadas incluso finalizaron labores después de las 21:00 horas, con el propósito de dejar limpio este espacio público.

El funcionario municipal indicó que no fueron muchos los residuos retirados; sin embargo, algo que caracterizó las últimas marchas fue la presencia de vidrios rotos de parabuses. Detalló que el camión recolector con capacidad de siete metros cúbicos —equivalente a alrededor de 10 toneladas— no se llenó; y estimó que se alcanzó aproximadamente la mitad de su capacidad.