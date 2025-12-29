Cinco años sin justicia: familia de Jessica González continúa con lucha por pena máxima contra Diego Urik

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cinco años del feminicidio de Jessica González Villaseñor, la familia continúa a la espera de la carpeta de investigación enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revocar la disminución de la pena máxima a Diego Urik y la resolución del Poder Judicial en Michoacán; la mamá de la joven maestra afirmó que ha sido un trabajo arduo, sobre todo al enfrentarse a más de 50 abogados para llegar hasta el día de hoy.

En entrevista con MIMORELIA.COM, la señora Verónica Villaseñor refirió que ella, su esposo y sus hijos pasaron días enteros sin comer o dormir, siguiendo cada pista para, primero, encontrar a Jessica tras su desaparición el 21 de septiembre de 2020, y luego, la recopilación de pruebas para demostrar que Diego Urik Mañón Melgoza es el culpable del delito.

"Nos agarramos absolutamente de todo para que este tipo (Diego Urik) esté donde está, que está detenido, aunque el Poder Judicial ni siquiera tenga poder, porque no tenemos una sentencia fija con esta persona, cuando tienen una carpeta perfecta y todas las bases", dijo.

No obstante, pese a los amparos de la defensa de Mañón Melgoza, el joven que entonces tenía 18 años de edad cuando asesinó a Jessica, la señora Villaseñor apuntó que se valieron de todos los recursos legales que hay, porque pasaron por un proceso muy largo contra siete bufetes de abogados y cada uno de ellos contaba hasta con 10 litigantes.

"Fueron siete bufetes de abogados, cada bufete de abogados presentaba y registraba hasta diez abogados, entonces sí te das cuenta que no podíamos comer ni dormir, teníamos que estar al pendiente de absolutamente todo", agregó.

Asimismo, afirmó que desde un inicio entendieron que hay muchos huecos jurídicos en todo el proceso, y apuntó que la justicia no existe, pues a un lustro de lo sucedido, siguen en pie, luchando para que caiga todo el peso de la ley a Diego Urik.

El último recurso que presentó la familia de la maestra fue el "amigo de la Corte", hace un par de meses ante la SCJN, para exigir que los magistrados o jueces no tomen en cuenta la reinserción del culpable como justificación para disminuir las penas a feminicidas.

"Se los dije bien claro ahí, no soy abogada, pero tampoco soy tonta y sé leer, y además tengo toda una familia atrás", finalizó.

rmr