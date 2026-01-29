Cinépolis revive la saga Crepúsculo con funciones especiales en pantalla grande

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Cinépolis anunció el reestreno de la saga Crepúsculo en sus complejos cinematográficos, por lo que los fanáticos morelianos podrán volver a disfrutar en pantalla grande de una de las franquicias más populares del cine juvenil.

De acuerdo con lo informado por la empresa a través de redes sociales, las cinco películas que conforman la saga serán proyectadas de manera escalonada durante los meses de febrero y marzo, en funciones especiales que estarán disponibles también en salas de Morelia.

El calendario de reestrenos es el siguiente:

Crepúsculo – 12 de febrero

Luna Nueva – 19 de febrero

Eclipse – 26 de febrero

Amanecer Parte 1 – 5 de marzo

Amanecer Parte 2 – 12 de marzo

La saga, protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, marcó a toda una generación con su historia de amor, misterio y vampiros, y ahora regresa para quienes deseen revivirla o verla por primera vez en cines.

Cinépolis recomendó a los interesados consultar la cartelera local de Morelia, ya que los horarios, complejos y disponibilidad de funciones podrían variar según la demanda.