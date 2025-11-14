Cinépolis lanza promociones por el Buen Fin: 5 boletos por $199 y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 17 de noviembre, Cinépolis se suma a las promociones del Buen Fin con atractivas ofertas para sus clientes que forman parte del Club Cinépolis y utilizan la aplicación Cinépolis GO.

Entre las promociones más destacadas se encuentra el paquete de 5 entradas por tan solo $199 pesos, disponible únicamente a través de la app o sitio web oficial de Cinépolis, y exclusivo para usuarios del programa de lealtad Club Cinépolis.

Además, el clásico Combo Cuates —que incluye palomitas grandes y dos bebidas— también estará en promoción especial durante este fin de semana.

Estas promociones forman parte de las iniciativas comerciales del Buen Fin 2025, que busca incentivar el consumo con descuentos y paquetes accesibles para todos los bolsillos.

En el caso de Cinépolis, se convierte en una excelente opción para disfrutar de una salida familiar o entre amigos sin gastar de más.

Los términos, condiciones y disponibilidad pueden consultarse directamente en la app o en el sitio web oficial de Cinépolis.