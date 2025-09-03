Cierres viales en Centro de Morelia por el Grito iniciarían desde el viernes 12, estiman

En entrevista colectiva, el secretario subrayó que el Gobierno del Estado ya les ha direccionado la solicitud de permiso para realizar dicho concierto público en la avenida Madero. Por ahora, comentó que la solicitud de viabilidad está en proceso y se estima que la respuesta será favorable.

En este sentido, comentó que los cortes viales se programarán días antes del evento, particularmente por los trabajos de montaje del escenario, por lo cual indicó que en los próximos días se dará mayor información a la ciudadanía, ya que está por definirse el inicio del corte a las vialidades.

“Se tendrían que hacer los trabajos de cierres viales; ellos proponen iniciar desde el 12 de septiembre, pero estamos evaluando si puede ser el 13 por la tarde para generar la menor afectación posible a la población”, resaltó.

Asimismo, Benítez Silva explicó que se realizará una coordinación total para el evento y ya están por concretarse reuniones con autoridades estatales para definir las estrategias de actuación en las que se sumará la Policía Morelia, Protección Civil Municipal y Bomberos de Morelia.

Para finalizar, el secretario afirmó que, como en años anteriores, se colocarán arcos metálicos para evitar el ingreso de objetos no permitidos, y como había informado previamente, habrá restricción en la venta de alcohol para llevar en los establecimientos del primer cuadro del Centro Histórico.