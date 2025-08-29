Cierre vial nocturno en Morelia por colocación de cimbra en el Mercado de Abastos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que este viernes 29 de agosto, se realizará el cierre intermitente de los carriles centrales del Libramiento de Morelia, a la altura del Mercado de Abastos, en el sentido Tecnológico – Charo.

La suspensión vehicular se llevará a cabo en un horario de 22:00 horas a 6:00 de la mañana del sábado 30 de agosto, como parte de los trabajos para la colocación de cimbra metálica del Distribuidor Vial Eréndira.

🚧 Vías alternas sugeridas:

Vehículos pequeños : circular por la lateral de la colonia Dr. Miguel Silva .

Vehículos pesados: tomar la carretera Salamanca, Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, o bien la Avenida Nicolás Ballesteros, para ingresar por el Distribuidor Vial Salida Charo.

La SCOP llamó a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos y anticipar sus salidas, ya que el cierre puede ocasionar tráfico en zonas aledañas.