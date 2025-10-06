Cierre nocturno en Calzada La Huerta por obras del distribuidor a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán informó sobre el cierre nocturno de carriles en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, a la altura del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro, debido a maniobras de descarga de trabes metálicas.

De acuerdo con la dependencia estatal, la restricción vehicular iniciará la noche de este lunes 6 de octubre, a partir de las 23:00 horas, y se mantendrá hasta las 6:00 de la mañana del martes, con el propósito de garantizar la seguridad de los automovilistas durante los trabajos.

El cierre también afectará la rama de acceso de Calzada La Huerta hacia el Periférico de Morelia, con sentido a Costco, por lo que se habilitaron rutas alternas para facilitar la circulación.

🚗 Rutas alternas recomendadas