Cierre nocturno en Calzada La Huerta por obras del distribuidor a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán informó sobre el cierre nocturno de carriles en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, a la altura del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro, debido a maniobras de descarga de trabes metálicas.
De acuerdo con la dependencia estatal, la restricción vehicular iniciará la noche de este lunes 6 de octubre, a partir de las 23:00 horas, y se mantendrá hasta las 6:00 de la mañana del martes, con el propósito de garantizar la seguridad de los automovilistas durante los trabajos.
El cierre también afectará la rama de acceso de Calzada La Huerta hacia el Periférico de Morelia, con sentido a Costco, por lo que se habilitaron rutas alternas para facilitar la circulación.
Gasa La Huerta – Periférico, para tomar retorno e incorporarse por calle Campo del Gallo o Capitán Mariano Anzurez.
Calle Encuentro de Maravatío, para incorporarse a Periférico y tomar Campo del Gallo o Cap. Mariano Anzurez.
Para quienes provienen de Pátzcuaro, desviarse hacia el Periférico, tomar retorno y reincorporarse por la rama hacia Calzada La Huerta.
La SCOP exhortó a los automovilistas a respetar los señalamientos viales, moderar la velocidad y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará presente durante las maniobras nocturnas.
La dependencia recordó que estas acciones forman parte de los avances en la construcción del Distribuidor Vial de salida a Pátzcuaro, una de las obras estatales más importantes en la capital michoacana.
SHA