Cierre nocturno ambos sentidos en Calzada La Huerta: checa rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informa que, debido a las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, se llevará a cabo un cierre nocturno en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, desde el 18 hasta el 19 de diciembre, en el horario de 21:00 a 06:00 horas.