Cierre nocturno ambos sentidos en Calzada La Huerta: checa rutas alternas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán informa que, debido a las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, se llevará a cabo un cierre nocturno en ambos sentidos de la Calzada La Huerta, desde el 18 hasta el 19 de diciembre, en el horario de 21:00 a 06:00 horas.
Desvíos recomendados:
Para quienes viajan hacia Pátzcuaro, se sugiere tomar la calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta – Periférico, luego tomar el retorno y posteriormente continuar por la calle Campo del Gallo, o bien, por Cap. Mariano Anzurez.
Si el destino es Calzada La Huerta, se recomienda tomar la rama de incorporación al Periférico, realizar un retorno sobre el semáforo y finalmente ingresar a la rama Periférico – Calzada La Huerta.
Precaución: Los trabajos se realizan en las horas nocturnas, por lo que se solicita a los automovilistas tomar las rutas alternas para evitar contratiempos.
SHA