Cierran tramo del Periférico de Morelia este 17 de enero por obras en el PSF Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán anunció el cierre temporal de la circulación vehicular sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la zona de Policía y Tránsito, en Morelia, debido a los trabajos del Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia.

El cierre está programado para este sábado 17 de enero a partir de las 22:00 horas, y se mantendrá hasta las 05:00 horas del domingo 18 de enero.

🚧 ¿Qué tramo se cerrará?

El corte afectará el sentido Fiscalía–Salida Pátzcuaro, donde se realizarán maniobras para el montaje de trabes. Se habilitará un paso alterno sobre el otro cuerpo vial, por lo que se recomienda extremar precauciones y salir con anticipación.