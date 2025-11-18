Cierran carril en sentido Fiscalía–Salida Pátzcuaro por obras nocturnas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que este martes 18 de noviembre a partir de las 22:00 horas, se realizará el cierre temporal de carriles en el Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia, en Morelia, debido a maniobras de perforación para pilotes de concreto.

El cierre se mantendrá hasta las 05:00 horas del miércoles 19 de noviembre, afectando el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro, aunque se habilitará paso alterno sobre el cuerpo contrario de la vialidad para no interrumpir completamente el flujo vehicular.

Estas labores forman parte de la construcción del Paso Superior Ferroviario Independencia, obra que busca mejorar la movilidad y seguridad en una de las zonas más transitadas del sur de la capital michoacana.