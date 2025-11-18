Morelia

La SCOP anunció cierre de carril con paso alterno por trabajos de perforación en el Paso Superior Ferroviario Independencia
Cierran carril en sentido Fiscalía–Salida Pátzcuaro por obras nocturnas en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que este martes 18 de noviembre a partir de las 22:00 horas, se realizará el cierre temporal de carriles en el Paso Superior Ferroviario (PSF) Independencia, en Morelia, debido a maniobras de perforación para pilotes de concreto.

El cierre se mantendrá hasta las 05:00 horas del miércoles 19 de noviembre, afectando el sentido Fiscalía–Salida a Pátzcuaro, aunque se habilitará paso alterno sobre el cuerpo contrario de la vialidad para no interrumpir completamente el flujo vehicular.

Estas labores forman parte de la construcción del Paso Superior Ferroviario Independencia, obra que busca mejorar la movilidad y seguridad en una de las zonas más transitadas del sur de la capital michoacana.

La SCOP exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, circular con paciencia y atender los señalamientos viales colocados en el área.

