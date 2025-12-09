Cerrarán accesos a Periférico y Costco por obras del Distribuidor Salida Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado de Michoacán informó sobre el cierre total de vialidades en distintos puntos de Morelia, debido a las obras de construcción del Distribuidor Vial Salida Pátzcuaro.
De acuerdo con el aviso oficial, el cierre se realizará del 8 al 9 de diciembre, en un horario nocturno de 21:00 a 06:00 horas del día siguiente. Las vialidades afectadas son:
Gasa de incorporación de Calzada La Huerta a Periférico rumbo a Costco.
Rama de incorporación de Periférico hacia Calzada La Huerta.
Tramo de Periférico dirección Costco.
Para evitar contratiempos, la SCOP emitió las siguientes recomendaciones de rutas alternas:
Si te diriges sobre Calzada La Huerta con destino a Costco, toma el retorno en el paso superior con destino a Tenencia Morelos y reincorpórate al Periférico.
Si vienes sobre Periférico con destino a Costco, puedes tomar la calle Campo del Gallo o Capitán Mariano Anzures, y dar vuelta en el puente vehicular de Tenencia Morelos para volver a Periférico.
Si vas sobre Periférico desde Costco rumbo a Calzada La Huerta, usa la calle Encuentro de Maravatío y reincorpórate a Calzada La Huerta por el centro comercial.
Este cierre forma parte del proceso de construcción del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro, una obra estatal en proceso que busca mejorar la conectividad y reducir la carga vehicular en una de las salidas más transitadas de la capital michoacana.
La SCOP exhorta a la población a tomar sus precauciones, respetar la señalización vial y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
