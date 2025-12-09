Cerrarán accesos a Periférico y Costco por obras del Distribuidor Salida Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado de Michoacán informó sobre el cierre total de vialidades en distintos puntos de Morelia, debido a las obras de construcción del Distribuidor Vial Salida Pátzcuaro.

De acuerdo con el aviso oficial, el cierre se realizará del 8 al 9 de diciembre, en un horario nocturno de 21:00 a 06:00 horas del día siguiente. Las vialidades afectadas son: