Cierra con éxito, 8vo Festival del Tamal y el Buñuelo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), celebró el exitoso cierre del octavo Festival del Tamal y el Buñuelo, que en esta edición atrajo a más de 5 mil 500 visitantes, quienes disfrutaron una amplia variedad de antojitos mexicanos y tradicionales platillos.

Este evento forma parte de las acciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para impulsar la economía local, preservar nuestras tradiciones culinarias y construir la paz, consolidando a la capital michoacana como un referente en la promoción de la tradición y gastronomía.