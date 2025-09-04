Cientos hacen fila por un gaspacho gratis en La Cerrada de San Agustín, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de personas se dieron cita la mañana de este jueves en la Cerrada de San Agustín para celebrar el Día del Gaspacho con una promoción especial de la cadena Gaspachos La Cerrada y una radiodifusora, que ofreció 100 porciones gratuitas del emblemático antojo moreliano.

Desde antes de las 10:00 de la mañana, algunas personas comenzaron a hacer fila para asegurar su porción gratuita, la cual se empezó a repartir puntualmente a las 11:00 horas.