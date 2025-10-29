Ciencia y ficción: médicos de la UMSNH explican ‘Vinagre de manzana’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 30 de octubre se llevará a cabo una nueva sesión del programa Ciencia en Serie, en la que médicos nicolaitas analizarán los elementos científicos detrás de la trama de la serie “Vinagre de manzana”.

La actividad se realizará a las 11:00 horas en la Escuela Preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, y contará con la participación de la Dra. Luisa Estefanía García-Rojas y el Dr. José Luis Cerano Fuentes, ambos de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez de la UMSNH.

Con esta serie de charlas, se busca acercar la ciencia a los jóvenes a través de productos culturales de interés popular, fomentando el análisis crítico y el interés por la medicina.