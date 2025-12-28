Cielos despejados y temperaturas agradables, así el clima de este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 28 de diciembre, la ciudad de Morelia amaneció con cielo despejado y condiciones climáticas favorables, ideales para quienes tienen actividades al aire libre, planes de compras o reuniones sociales en esta recta final del año.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 9°C.

La sensación térmica será templada durante el mediodía, y ligeramente fresca en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Además, se anticipa viento proveniente del sur con una velocidad de entre 5 a 10 km/h, y ráfagas máximas de hasta 15 km/h, lo cual no representa un riesgo, pero puede sentirse en zonas abiertas o elevadas de la ciudad.

