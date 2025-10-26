Cielo templado y sin lluvias: así estará la tarde de este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la capital michoacana amaneció cubierta por una ligera neblina, acompañada de temperaturas templadas que rondaron los 20 grados Celsius.

Con el avance del día, el clima se tornará más estable. Para la tarde, se espera un ascenso en la temperatura que podría alcanzar hasta los 27°C, con cielos parcialmente nublados que permitirán lapsos de sol. Este ambiente cálido será ideal para realizar actividades al aire libre, aunque se sugiere mantenerse hidratado y utilizar protección solar si se permanece expuesto por largos periodos.

Durante la noche, el pronóstico indica que continuarán los cielos con nubes y claros, con temperaturas mínimas alrededor de los 19°C. La sensación térmica será fresca, pero sin condiciones extremas. No se esperan lluvias en el transcurso del día ni durante la noche.

A lo largo de la jornada, se mantendrán vientos provenientes del sur con una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora. Este flujo de aire contribuirá a mantener el ambiente ventilado, especialmente en zonas altas de la ciudad.

