Cielo poco nublado y temperaturas cálidas se esperan en Morelia este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para hoy, jueves 29 de enero, Morelia presentará condiciones de cielo poco nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C durante el día y 7°C en la noche, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viento soplará desde el oeste, con una velocidad de entre 0 a 5 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h.