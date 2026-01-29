Cielo poco nublado y temperaturas cálidas se esperan en Morelia este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para hoy, jueves 29 de enero, Morelia presentará condiciones de cielo poco nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C durante el día y 7°C en la noche, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El viento soplará desde el oeste, con una velocidad de entre 0 a 5 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h.
Se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. El clima se mantendrá seco a lo largo del día, lo que favorece actividades al aire libre.
Contexto para los próximos días:
Mañana, 30 de enero, el cielo estará nublado con una temperatura máxima de 27°C y mínima de 9°C, también sin lluvias y con vientos del oeste.
El 31 de enero, el clima seguirá siendo nublado, con temperaturas alrededor de 25°C durante el día y 5°C por la noche, y una ligera posibilidad de lluvia (1 litro/m²).
El 1 de febrero, el clima se mantendrá medio nublado, con temperaturas más frescas, alcanzando un máximo de 22°C y una mínima de 4°C. Se prevén lluvias de 8 litros/m².
Así que, en general, la semana comienza con un clima cálido y ligeramente nublado, con algunas probabilidades de lluvia para el fin de semana y comienzos de febrero.
SHA