Cielo parcialmente nublado marcarán el inicio de octubre en Morelia
Morelia

No hay pronóstico de lluvia
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre inició en Morelia con neblina matutina y un ambiente fresco, según el pronóstico de Meteored.mx. A lo largo del día se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C, con sensación térmica similar.

Durante la mañana, el termómetro marcó 13°C con bancos de niebla desde las 07:00 horas, condición que dio paso a un cielo con nubes dispersas y ascenso gradual en la temperatura.

De acuerdo con el portal especializado, hacia el mediodía el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, alcanzando los 24°C alrededor de las 14:00 horas, mientras que por la noche descenderá hasta los 15°C, nuevamente con posibles neblinas.

El viento soplará del norte y noreste a velocidades entre 10 y 30 km/h. Además, se alerta sobre un índice UV muy alto (8-10) entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.

Este inicio de octubre presenta condiciones estables pero variables, por lo que se sugiere estar atentos a actualizaciones meteorológicas, especialmente ante los cambios previstos para el fin de semana, donde se esperan lluvias.

