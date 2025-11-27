Cielo parcialmente nublado, el pronóstico este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se espera un clima estable en Morelia, con cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y ráfagas de viento moderadas a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx.

Durante la mañana, la temperatura iniciará en 10°C a las 07:00 horas, con cielo entre nubes y claros. Conforme avance el día, el termómetro subirá hasta alcanzar los 25°C alrededor de las 14:00 horas. En ese mismo horario, se espera una radiación solar alta, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, sombrero y mantenerse hidratado si se realizan actividades al aire libre.

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 14°C hacia las 23:00 horas. El viento predominante será del norte y noroeste, con velocidades de entre 17 y 41 km/h en algunos momentos del día.

Según el sitio, no se prevén precipitaciones para este día, aunque el índice de fotoprotección será alto entre las 11:00 y 17:00 horas, alcanzando niveles de FPS entre 15 y 25, considerados riesgosos si no se toman precauciones.

rmr