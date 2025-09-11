Cielo nublado y lluvia ligera se esperan para hoy en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 11 de septiembre, la capital michoacana amaneció con cielo nublado y temperaturas frescas que oscilan entre los 13°C por la mañana y los 22°C como máxima prevista para el día.

Durante las primeras horas, el Servicio Meteorológico Nacional reportó condiciones de nubosidad constante, con intervalos medio nublados entre las 9:00 y las 12:00 horas. Posteriormente, se mantendrá un cielo mayormente cubierto, acompañado de lluvias moderadas con una estimación de 25 litros por metro cuadrado.

La probabilidad de lluvia alcanza el 90%, con ráfagas de viento suaves provenientes del norte a una velocidad de entre 0 y 5 km/h. Aunque no se prevén tormentas intensas para la zona metropolitana de Morelia, autoridades meteorológicas alertan sobre la posibilidad de acumulaciones importantes de agua.

Estas condiciones están relacionadas con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada frente a las costas del Pacífico mexicano, que favorece la entrada de humedad y el desarrollo de nubosidad en la región occidente del país.

Cabe señalar que Michoacán, particularmente su zona noroeste, fue incluida por el SMN en el pronóstico de lluvias muy fuertes con acumulaciones de hasta 75 mm, principalmente en áreas cercanas a la costa. En Morelia, las precipitaciones serán de menor intensidad, pero constantes.

mrh