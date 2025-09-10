Cielo medio nublado y hasta 90% de probabilidad de lluvia este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Morelia amaneció con cielo nublado y temperaturas frescas, y se espera una jornada con alta probabilidad de lluvias fuertes debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos que afectan el centro del país, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico más reciente, se estima una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 13 °C, con una probabilidad de lluvia del 90% y acumulados de hasta 28 litros por metro cuadrado. Las lluvias podrían presentarse en forma de chubascos durante la tarde, acompañadas por rachas de viento suave provenientes del noreste, con velocidades de entre 0 a 5 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente medio nublado, con tendencia a despejarse ligeramente después del mediodía. Se pronostican las siguientes temperaturas por hora:

08:00 h – 14 °C – Medio nublado

10:00 h – 18 °C – Medio nublado

12:00 h – 21 °C – Medio nublado

14:00 h – 21 °C – Poco nuboso

El SMN explicó que las lluvias previstas en la región están relacionadas con el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, el cual interactúa con un canal de baja presión y una zona de inestabilidad atmosférica sobre el centro del país.