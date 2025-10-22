Cielo despejado y máxima de 28°C, el clima este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana tendrá un clima mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12°C por la mañana y hasta 28°C por la tarde, de acuerdo con datos de Meteored.mx.

Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, con sensación térmica acorde a la temperatura ambiental. Para el mediodía y hasta las 17:00 horas, se espera una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado en algunos lapsos. El viento será ligero, de hasta 33 km/h, con dirección variable entre el norte y el este.

Un factor a tener en cuenta será la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará niveles muy altos (nivel 9) entre las 11:00 y 14:00 horas. Se recomienda el uso de bloqueador solar, gorra o sombrero, lentes oscuros y evitar exposiciones prolongadas al sol.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura bajará a los 17°C, generando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre o descanso.

rmr