Cielo despejado y máxima de 26°C este lunes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este Lunes 17 de noviembre, Morelia tendrá un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 26 grados Celsius, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana, la capital michoacana se mantendrá fresca con temperaturas cercanas a los 14°C y cielos totalmente despejados. A partir del mediodía se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 26°C, con un ambiente cálido durante la tarde.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, y la cantidad estimada de precipitación es mínima, con apenas 3 litros por metro cuadrado, según datos consultados en plataformas oficiales.

Para las próximas horas, se espera que el cielo continúe despejado en toda la región de Morelia. La temperatura comenzará a descender hacia el atardecer, registrando valores de 21°C a las 17:00 horas y cerrando con 14°C hacia las 19:00 horas.

A nivel nacional, el frente frío número 14 se desplazó hacia Estados Unidos, mientras que el frente frío número 15 se aproxima al noroeste de México, afectando principalmente a Baja California y Sonora. Para el resto del país se espera un ambiente estable, sin lluvias y con cielos despejados.

