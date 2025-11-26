Cielo despejado y máxima de 25°C por la tarde, el pronóstico este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se espera un día mayormente soleado en Morelia, con una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 10 °C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

El termómetro inició en 10 °C a las 07:00 horas, con una sensación térmica similar y vientos leves provenientes del norte. Conforme avancen las horas, la temperatura ascenderá rápidamente, alcanzando los 25 °C alrededor de las 14:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento oscilarán entre los 5 y 34 km/h, sin probabilidad de lluvia.

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con cielo parcialmente despejado y temperaturas entre 20 °C y 15 °C. Se prevé que el viento continúe con dirección noreste, con velocidades moderadas.

Este pronóstico es ideal para planear actividades al aire libre, aunque se recomienda usar protector solar en las horas de mayor radiación, principalmente entre las 11:00 y 15:00 horas, donde se registra un nivel alto de fotoprotección (FPS 15-25).

