Cielo despejado y clima templado marcarán la tarde de este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado las temperaturas rondaron los 19°C durante las primeras horas del día, por lo que se recomendó a la población tomar precauciones al conducir.

Por la tarde, el pronóstico indica una mejora en las condiciones climáticas, con intervalos de nubes y claros, y un aumento en la temperatura que alcanzará hasta los 26°C. Esta variación térmica es típica del otoño en la capital michoacana, y suele venir acompañada de ligeras ráfagas de viento.

Durante la noche se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia. La temperatura descenderá a los 18°C, por lo que se sugiere a la población abrigarse adecuadamente, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Los vientos del sur se mantendrán a lo largo del día, con una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora.

BCT