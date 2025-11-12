Cielo despejado, con máxima de 25°C por la tarde, este miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana amaneció con una temperatura de apenas 4°C y una humedad del 96%, de acuerdo con el portal Google Clima, que prevé un día parcialmente soleado, con máximas de 23°C por la tarde y mínimas que podrían regresar a los 5°C durante la noche.

Según el sitio Meteored.mx, las condiciones del clima en Morelia se mantendrán estables durante el día, con cielo mayormente despejado por la mañana y presencia de algunas nubes por la tarde. Se pronostican rachas de viento de hasta 33 km/h provenientes del norte.

El índice de radiación solar será alto entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar. A lo largo del día, se espera un leve ascenso en la temperatura, alcanzando los 25°C cerca de las 14:00 horas.

Recomendaciones:

Abrigarse bien por la mañana y noche.

Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 15:00 horas.

Mantenerse hidratado, a pesar del clima fresco.

