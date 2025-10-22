Ciclo de conferencias en Morelia: “Entre el cielo y el infierno” sobre arte y religión colonial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En el marco del ciclo de conferencias “Trazos y dialécticas del arte y la cultura”, el 29 de octubre se llevará a cabo una conferencia titulada “Entre el cielo y el infierno. Las pinturas de ánimas del purgatorio en el Michoacán colonial”. La conferencia será impartida por la Mtra. Sofía Irene Velarde Cruz y se realizará en la Biblioteca Bosch-Vargaslugo a las 17:00 horas.

Este evento profundizará en las representaciones artísticas del purgatorio presentes en diversas localidades de Michoacán durante la época colonial. Se abordará tanto el dogma religioso sobre el purgatorio como su representación visual en el arte novohispano.