¿Christian Nodal dará el Grito en Morelia? Esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será el cantante Christian Nodal quien se presente en el Centro Histórico de Morelia como parte de la celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre.

Fuentes al interior del Gobierno del Estado confirmaron a MIMORELIA.COM que el intérprete de regional mexicano encabezará el espectáculo musical que cada año reúne a miles de asistentes en la capital michoacana.