¿Christian Nodal dará el Grito en Morelia? Esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será el cantante Christian Nodal quien se presente en el Centro Histórico de Morelia como parte de la celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre.
Fuentes al interior del Gobierno del Estado confirmaron a MIMORELIA.COM que el intérprete de regional mexicano encabezará el espectáculo musical que cada año reúne a miles de asistentes en la capital michoacana.
Con éxitos como “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos”, Nodal se ha consolidado como uno de los artistas más populares de México, lo que anticipa un evento multitudinario en la ciudad.
Se espera que en breve el Gobierno del Estado emita el anuncio oficial, en el que se darán a conocer más detalles sobre la presentación y el programa completo de las fiestas patrias en Michoacán.
Cabe recordar que en 2023 el encargado de dar el concierto del Grito en Morelia fue Julión Álvarez, quien atrajo a una gran cantidad de público al corazón de la capital.
