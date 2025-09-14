Choque vehicular múltiple deja 3 heridos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas resultaron malheridas durante un choque vehicular múltiple, el cual se registró sobre la Avenida Morelos Norte de Morelia, en la Salida a Salamanca, informaron fuentes policiales y de rescate.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas de este domingo a la altura de la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, en las cercanías de la entrada al fraccionamiento Santa Fe y en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles.

Trascendió que al menos tres automotores estuvieron involucrados en el incidente y la emergencia fue atendida rápidamente por patrulleros municipales, bomberos locales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados y los canalizaron a diferentes nosocomios.

Se supo que entre los pacientes están Joel B., quien fue llevado al Hospital del ISSSTE; y José Alonso, internado en el Hospital del IMSS Charo. La identidad del tercer lesionado se desconoce, él fue ayudado por socorristas de la Cruz Roja.

Unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron unas grúas para retirar los carros siniestrados, los cuales fueron llevados a un corralón.

BCT