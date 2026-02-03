Choque entre dos vehículos rumbo a Ciudad Salud; no hubo lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque en el camino que conduce de Morelia hacia Ciudad Salud, en la zona oriente de la capital, informaron autoridades policiales, las cuales señalaron que no hubo personas lesionadas.

El percance se registró durante la mañana de este martes, en las cercanías de la carretera libre a Maravatío. Algunas personas reportaron el hecho al número de emergencias 911.