Choque entre 2 autos deja igual número de heridos en la Av. Madero Oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, hecho que dejó dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, informaron autoridades policiales y de rescate.
El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura de las colonias Bosques de Oriente e Ilustres Novohispanos, en la salida a Charo. Algunos automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911.
Al lugar arribaron Bomberos Voluntarios de Michoacán I.A.P. y paramédicos, quienes atendieron a los afectados.
Asimismo, unos oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa, la cual retiró los automotores siniestrados.
BCT