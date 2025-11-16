Choque entre 2 autos deja igual número de heridos en la Av. Madero Oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, hecho que dejó dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura de las colonias Bosques de Oriente e Ilustres Novohispanos, en la salida a Charo. Algunos automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911.